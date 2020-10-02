РИАМО - 2 окт. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту работы нелегального хостела, расположенного в жилом доме по улице Гродненской в Москве, сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по столице.

Проверка назначена после публикаций СМИ, согласно которым жильцы многоквартирного дома на Гродненской улице в Москве внезапно обнаружили у себя в подвале нелегальный хостел, забитый мигрантами.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.