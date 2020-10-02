РИАМО - 2 окт. Госкорпорации Роскосмос разрешили не возвращать в бюджет 4,7 миллиарда рублей, эти деньги предложено зарезервировать для увеличения расходов на развитие пилотируемой космонавтики, сообщает Газета.ru.

4,7 миллиарда рублей корпорация заработает на отправке космонавтов на МКС.

«При этом правительство выделит госкорпорации 154,3 миллиарда рублей в 2021 году и 151–153 миллиарда рублей в 2022–2023 годах», — отмечается в материале.

Пункт об этом появился в проекте закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы». ​