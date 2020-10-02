РИАМО - 2 окт. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает блокировать SIM-карты, использующиеся на территории тюрем, чтобы уменьшить количества мошеннических звонков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инициатива разрешает блокировать номера телефонов, чью работу засекли в местах лишения свободы. Это можно сделать путем технического контроля, а также путем механического изъятия телефонов.

«Главное, во что все упирается — вопрос финансирования. У ФСИН в рамках своего бюджета таких денег нет. Все предыдущие попытки добиться этого, к сожалению, наталкивались на сопротивление финансового блока. Я не уверен, что и это предложение получит поддержку, особенно в условиях пандемии», – сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, в России увеличивается количество киберпреступлений, и преступный мир подстраивается под изменение тенденций.

«В период пандемии и массовой изоляции мошенники освоили новые способы и приемы», – отметил Хинштейн.

Он добавил, что в Госдуме создается рабочая группа, которая сможет выработать конкретные предложения, потому что есть много лазеек, которыми пользуются мошенники.​