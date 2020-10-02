РИАМО - 2 окт. В течение сентября в подмосковный Центр управления регионом поступило 187 обращений по вопросам безопасности и ритуальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В ЦУР за сентябрь поступило 36 жалоб о продаже наркотиков, 94 вопроса касались системы «Безопасный регион», 57 обращений зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – сказал зампредседателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Больше всего обращений поступило из Раменского городского округа (41), Мытищ (15) и Одинцово (13).

В сентябре специалистами ЦУРа зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор шесть противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области.