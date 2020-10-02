РИАМО - 2 окт. С начала 2020 года 153 единицы сельскохозяйственной техники приобрели аграрии Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На обновление парка аграриям выделили более 210 миллионов рублей. Обновление парка производится в хозяйствах, имеющих в наличии сельхозтехнику, произведенную более 10 лет назад и находящуюся в собственности сельхозтоваропроизводителей.

«В текущем году сельскохозяйственными организациями приобретено 153 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 116 тракторов, 27 зерноуборочных комбайнов и 10 кормоуборочных комбайнов. Также приобретено 518 единиц прицепной и навесной техники и оборудования», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли является основным трендом эффективности производства продукции агропромышленного комплекса.