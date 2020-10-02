РИАМО - 2 окт. В октябре в Подмосковье пройдет примерно 300 ярмарок и несколько фестивалей, на которых организуют около 12 тысяч торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В октябре на территории Московской области в 54 муниципалитетах запланировано к проведению два фестиваля и 243 ярмарки, из них 37 - тематических, 174 - универсальных, 30 - сельскохозяйственных и три «Ценопада». Всего будет организовано 11 262 торговых места. Больше всего ярмарок пройдет в Щелкове, Одинцовском округе, Люберцах, Истре, Луховицах, Лотошине, Красногорске.

«Осень – традиционно период особенной активности ярмарочной деятельности в Подмосковье, сотни сельхозпроизводителей и фермеров именно на ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную за сезон», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На ярмарках покупатели смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, выращенные на землях Подмосковья. А также соленья, ягоды, грибы частных фермеров, парное мясо, рыбную и молочную продукцию, мясные деликатесы, икру, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы.

Еще можно будет купить более 30 видов меда, продуктов пчеловодства, более 20 видов варенья с разнообразными вкусами, более 40 видов сыра, порядка 50 видов колбасных изделий, специи, сухофрукты, орехи, чай, кофе и сладости.

Кроме того, будут представлены изделия легкой промышленности, керамическая посуда, товары мастеров умельцев, подарки, сувениры из бересты, народные промыслы.