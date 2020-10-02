РИАМО - 2 окт. Гражданин Республики Беларусь Сергей Чурай получил 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за убийство сожительницы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Преступление было совершено осенью 2017 года. Во время ссоры подсудимый ударил сожительницу по голове, причинив травмы несовместимые с жизнью.

«Осознавая тяжесть совершенного преступления и не желая быть изобличенным, Чурай перенес тело убитой в ванную комнату и расчленил. Затем он разложил части тела убитой в пакеты и сбросил их в реку вблизи одного из домов по улице Василия Петушкова», - говорится в сообщении.

Вернувшись на место преступления он стал уничтожать следы преступления. Зная, что в доме установлено видеонаблюдение, Чурай переоделся в одежду убитой и вышел из дома, инициировав таким образом самостоятельный уход женщины из квартиры.

Через несколько дней он сообщил в полицию об исчезновении сожительницы. Позже части тела убитой были обнаружены возле Москвы-реки в районе Филевского парка, а также между вторым и третьим деревянными пирсами причала 3-й линии Хорошевского Серебряного бора.