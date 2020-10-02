РИАМО - 2 окт. С начала 2020 года на железнодорожных путях в Московской области погибли более 200 человек, в Раменском городском округе в этом году на железнодорожных путях, погибли 33 человека, в Подольске – 15 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Главной причиной травматизма и смертности на железной дороге по-прежнему остается нарушение гражданами правил безопасности на транспорте.

«Чаще всего причиной гибели на железнодорожных путях становится переход в неположенном месте. Соблюдение правил перехода и внимательность – залог безопасности пассажиров», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

На железнодорожных станциях Удельная Раменского городского округа и городского округа Подольск прошел профилактический рейд по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожной инфраструктуре. Во время мероприятия казаки провели с пассажирами разъяснительные беседы и вручили памятки.