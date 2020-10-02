РИАМО - 2 окт. В столице на территории Федерального агентства связи прошла презентация первого таксофона с оповещением населения на базе таксофонов универсальной услуги связи, говорится в сообщении пресс-службы Россвязи.

«Были представлены возможности устройства по трансляции предварительно записанного речевого файла оповещения <…> на громкоговорители блока звукоусиления, расположенного на месте установки таксофона», — отмечается в материале.

Также устройство может транслировать сигналы оповещения с комплекта оборудования. При проверке таксофон показал высокое качество трансляции сигналов и информации оповещения и сохранение всех функций таксофона при его дооснащении устройством оповещения.

«Мы давно работаем над тем, чтобы таксофоны несли помимо своей основной функции еще одну, не менее значимую, - оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. В настоящее время таксофоны до сих пор остаются единственным средством связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», — сказал руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

Разработчик, подведомственном Россвязи, ФГУП РСВО обладает необходимыми компетенциями и ресурсной базой по разработке и организации производства систем оповещения населения на инфраструктуре таксофонов сети универсальных услуг.