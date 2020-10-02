РИАМО - 2 окт. В Ступине начали строить крупный производственный комплекс, разрешение на строительство уже получено, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Объект расположен в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».

«Закончить строительство резидент «Ступино Квадрат» ООО «Фрозен Бек» намерен в начале 2022 года. На объекте смогут работать порядка 50 человек», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Комплекс будут использовать для создания полуфабрикатов хлебобулочных изделий. Его площадь составит шесть тысяч квадратных метров.

Объем инвестиций в проект насчитывает 250 миллионов рублей.