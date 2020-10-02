РИАМО - 2 окт. Житель подмосковного Пушкина 52 лет предстанет перед судом по обвинению в совершении 13-эпизодов преступлений против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней падчерицы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, с марта 2016 по январь 2020 года обвиняемый систематически совершал преступления против половой неприкосновенности дочери своей супруги», - говорится в сообщении.

Зимой этого года девочка сама обратилась в правоохранительные органы. В рамках расследования проведены очные ставки, допросы, осмотры, получены заключения экспертиз, среди которых судебно-медицинские, генетические, сексолого-психолого-психиатрическая.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Дело передано в суд.