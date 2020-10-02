РИАМО - 2 окт. К 3 октября на ВДНХ подготовили тематическую онлайн-программу в честь 125-летия поэта Сергея Есенина, в Павильоне Книги и Центре «Слово» пройдут поэтические чтения, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«В 15:00 из Павильона Книги начнется прямая трансляция концерта, который можно посмотреть на официальной странице ВДНХ в соцсети «Фейсбук». На 18:00 запланировано включение из Центра славянской письменности «Слово», где пройдет творческий вечер. Его покажут в группе Выставки в соцсети «Одноклассники», — отмечается в материале.

На концерте «Есенин.LIVE» выступит лауреат международных вокальных и чтецких конкурсов, режиссер и актер театра и кино Денис Сорокотягин, прозвучат отрывки поэмы «Анна Снегина», а также лирика и романсы на стихи Есенина.

В центре славянской письменности «Слово» в исполнении коллектива Dead Poets Band прозвучат произведения поэта.

На площадках не будет гостей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пользователи смогут насладиться поэзией дома.