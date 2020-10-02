РИАМО - 2 окт. В Домодедове прошла акция «Полиция на страже здорового образа жизни!», встреча с детьми состоялась в парке культуры и отдыха «Елочки», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних напомнили ребятам о вреде на организм наркотических средств, табачной и алкогольной продукции.

«В сентябре во всех муниципальных образованиях Подмосковья прошли мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и антинаркотическому просвещению», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Мероприятия проходили в образовательных учреждениях, библиотеках, культурно-досуговых, спортивных учреждениях. Там прошли тематические викторины по знанию правил ЗОЖ, профилактические беседы, лекции, спортивные соревнования, конкурсы и родительские собрания.

Также в регионе прошли межведомственные рейды в местах проведения досуга молодежи. Правоохранители проверяли факты распития алкоголя и употребления наркотиков.