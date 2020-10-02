РИАМО - 2 окт. Ушел из жизни певец Александр Кальянов, который был одной из самых ярких звезд «Театра песни Аллы Пугачевой», сообщает kp.ru.

Кальянову было 73 года. О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

«О внезапной смерти Кальянова сообщил в эфире «Нового Радио» Игорь Николаев. Он рассказал, что узнал о кончине 73-летнего Александра Кальянова от Аллы Пугачевой», - говорится в сообщении.

Дебют Кальянова в качестве певца состоялся в 1988 году на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе». Затем он начал гастролировать. В 1989 году первым записал в своей студии Вику Цыганову. Музыкант гастролировал по России, странам СНГ и за рубежом. С 1986 по 2005 год вышло десять альбомов.​