РИАМО - 2 окт. Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги шестого цикла грантового конкурса «Общее дело», в число победителей вошли два подмосковных музея, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Экспертный совет конкурса выбрал 30 победителей: 11 в номинации «НКО. Технологии эджайл» и 19 – в номинации «Музей. Культура. Новая форма», – уточняется в сообщении.

Победителями конкурса от Московской области стали в номинации «Музей. Культура. Новая форма» – музейное объединение «Музеи наукограда Королев» и музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Победители конкурса смогут получить поддержку, которая поможет организациям преодолеть этап нестабильности, избежать сокращения или прекращения деятельности.

Размер одного гранта достигает 1 миллиона рублей.

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