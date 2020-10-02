РИАМО - 2 окт. Единственный участник из Московской области на Всероссийском конкурсе на создание туркластеров - экосистема «Гжельский ярус» оказалась в финале, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

На сайте Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационного кластера в разделе «География» 30 сентября в 00:00 по московскому времени стартовало голосование за проекты-финалисты.

«Ключевая идея - переосмысление подхода к развитию Гжели – земли, которая воспринимается как территория народного художественного промысла», - говорится в сообщении.

Развитие природно-экологического потенциала Гжели, ее природных достопримечательностей позволит сохранить существующий облик сельского поселения, подчеркнуть значимость для региона и добавить возможностей для развития экономики поселения.

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