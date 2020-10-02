РИАМО - 2 окт. На линию бесплатной психологической поддержки Московской области поступило 224 звонка за четыре месяца, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Линия была запущена в период пандемии коронавируса. С 1 мая волонтеры-психологи работают с теми, кому нужна помощь.

«В первые два месяца, после запуска линии было большего всего обращений – 195. Затем, в связи с поэтапными снятиями ограничений, звонков стало заметно меньше, тем не менее, есть люди, которым такая помощь все еще необходима, поэтому линия продолжает работать», — сказал депутат Мособлдумы, руководитель областного волонтерского центра по противодействию распространению коронавирусной инфекции Владимир Жук.

По данным волонтеров, около 31% обратившихся жаловались на микроклимат в семье, 17% — на усталость от самоизоляции, 20% боялись заболеть коронавирусом, 15% рассказали о домашнем насилии, а 14% — о потере работы бизнеса и невыплаченных кредитах.

Обратиться за помощью можно каждый день с 10:00 до 22:00 по телефону 8-495-215-04-03.