РИАМО - 2 окт. Проект «Кинопаркинг» продолжит работу в октябре, в этом месяце можно будет посмотреть новинки проката и классику мирового кинематографа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В октябре в число автокинотеатров вошла парковка перед торгово-развлекательным центром «Пушкино Парк». Уже в ближайшие выходные жители города Пушкино смогут посмотреть фильмы из своих автомобилей.

«Репертуар в «Кинопаркинге» по-прежнему разнообразный. Среди фильмов, которые покажут в октябре, политический триллер «Побег из Претории», российская драма «Анна Каренина. История Вронского», фантастический триллер «Области тьмы» и другие кинокартины», - говорится в сообщении.

Вход на все киносеансы свободный.

«Кинопаркинг» — это бесплатный автомобильный кинотеатр под открытым небом, где на большом экране проигрываются популярные российские и зарубежные картины. Проект дает возможность смотреть лучшее кино при любой погоде, при этом нет необходимости покидать собственную машину.