РИАМО - 2 окт. Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков в рамках совещания с перевозчиками напомнил, что все водители общественного транспорта региона должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Необходимо обеспечить наличие масок у всех водителей и дать возможность пассажирам приобрести маску у водителя. Также в салоне каждого автобуса должны быть размещены информационные стикеры об обязательном ношении средств индивидуальной защиты и аудиоролики», - сказал Тресков.

За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей. Корме того, в Московской области работает правило, согласно которому автобус не тронется с места, пока все пассажиры не будут в масках.

«Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте, для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение. Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы «пик». Водитель загружает фото в приложение, и сотрудники ЦУРа проверяют фотографии на соблюдение пассажирами масочного режима», – сказала замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что в случае, когда пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршруте проводится выездная проверка.

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2 ОКТЯБРЯ

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