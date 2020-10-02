РИАМО - 2 окт. Чтобы кофе сохранил вкус и аромат, его рекомендуется хранить в зернах в жестяных банках с плотным клапаном сверху, чтобы туда не попадал свет и воздух, сообщила специалист по кофе компании «Кантата» Юлия Зайцева.

Она отметила, что кофе в зеленом зерне без потери качества хранится 10 лет, в обжаренном – 10 месяцев, а перемолотый кофе сохраняет свои качества 10 дней.

«Если мы перемалываем кофе, вкусоароматика зерна начинает выветриваться фактически сразу, поэтому кофе всегда лучше молоть непосредственно перед употреблением», — сказала Зайцева в эфире Радио Sputnik.

Но такие жесткие сроки хранения важны только для специалистов и кофеманов, а не знатоки кофе не заметят, сколько лежал перемолотый кофе 10 дней или 20 дней.

«С точки зрения химического состава там не выделяется никаких вредных веществ, которые губительны для организма человека», — объяснила эксперт.​