РИАМО - 2 окт. Глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский сказал, что увеличение материнского капитала может помочь увеличить рождаемость в Российской Федерации, сообщает Nation News.

«Увеличение материнского капитала — это очень позитивная и нужная мера. Раньше до его создания, молодые семьи находились в трудном положении. Недавно введенные меры поддержки были хорошо приняты обществом. Появилось большое количество ребятни, был даже в определенной степени бэби-бум», – сказал Рязанский.

Капитал на первого ребенка могут увеличить ​на 20 тысяч рублей. После увеличения выплат размер маткапитала составит 483 882 рубля. По словам Рязанского, меры поддержки семей с детьми всегда нужны и важны.

«Рост рождаемости мотивирует государство на строительство новых детских садов, детских площадок, развивается система дополнительного образования. По многим факторам это очень полезно, нужно и важно. Государство правильно делает, что поддерживает экономически наших граждан, это очень необходимая мера», – добавил Рязанский.

Он подчеркнул, что увеличение размера маткапитала может способствовать демографическому росту в стране.