РИАМО - 2 окт. Семинар по методике скандинавской ходьбы для инструкторов Подмосковья пройдет в Рузе 3 октября, мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню ходьбы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подобные семинары регулярно проходят в различных округах Подмосковья. Занятия, на которых обсуждают различных аспекты скандинавской (северной) ходьбы и готовят тренеров-специалистов по данной дисциплине, проводятся под руководством инструкторов Международной федерации скандинавской ходьбы INWA.

«Недавно такие семинары состоялись в Подольске, Щелкове и Красногорске», - говорится в сообщении.

Главным событием празднования Всероссийского дня ходьбы в Рузе станет спортивный фестиваль. Участники от 5 до 59 лет соберутся у стен Дворца водных видов спорта «Руза» на массовый заход, регистрация на который откроется в 10:00, а непосредственно старт будет дан в 11:00. Перед этим для всех желающих проведут разминку профессиональные спортсмены ватерполисты команды «Штурм-2002». По окончании мероприятия все принявшие участие будут награждены.

«Всероссийский день ходьбы традиционно отмечается в Подмосковье тематическими спортивными мероприятиями, и фестиваль в Рузе – как раз одно из таких событий. Любители спортивной ходьбы встретятся с единомышленниками и активно отметят свой, можно сказать, профессиональный праздник», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что организаторы также не забыли и про северную ходьбу, которая в нашем регионе очень популярна.

«Завтра Руза соберет также и профессиональных тренеров по северной ходьбе на специальный семинар, где они смогут еще больше повысить свою компетентность и узнать что-то новое для себя от представителей международных федераций и ассоциаций скандинавской ходьбы. Все это делается на благо того, чтобы развитие этой дисциплины в Подмосковье было еще более активным и эффективным», - отметил Терюшков.