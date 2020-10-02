РИАМО - 2 окт. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Евгения Костина, который избил росгвардейца, к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

31-летний житель Подмосковья находился вблизи фонтана «Фигурный» на территории Парка Горького в состоянии алкогольного опьянения. Он ругался нецензурной бранью в общественном месте.

«В ответ на законные требования представителя власти - военнослужащего Росгвардии, находящегося в форменном обмундировании при исполнении своих должностных обязанностей, о прекращении нарушения общественного порядка Костин схватил его за голову и нанес ему один удар кулаком в область головы», — отмечается в материале.

После этого Костин выхватил у сотрудника резиновую палку и нанес ей удар в область головы, далее начал наносить удары в голову, причинив телесные повреждения.