РИАМО - 2 окт. В Московской области усилили контроль на всех объектах потребительского рынка за соблюдением мер по предотвращению распространения Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Мы активизировали мониторинги, только за последние три дня проверено 67 магазинов в городских округах Мытищи, Красногорск, Подольск. С руководителями предприятий были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных норм», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
На некоторых объектах были выявлены нарушения: не соблюдался масочный режим, соцдистанция, не велись должным образом журналы термометрии, стерлась разметка, некоторые сотрудники не носили перчатки.
Для принятия мер сведения о 10 предприятиях направлены в управление Роспотребнадзора по Подмосковью.
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2 ОКТЯБРЯ
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