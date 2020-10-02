РИАМО - 2 окт. В этом сезоне в городском округе Шатура отремонтировали 32 участка дорог протяженностью 77 километров, из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 12 региональных дорог общей протяженностью более 66 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По результатам голосования жителей на портале «Добродел» в программу ремонта были включены пять региональных автомобильных дорог: Егорьевск – Большое Гридино – Семеновская от деревни Минино до Шатурского шоссе, Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха – Лузгарино – Больница от Шатурского шоссе до села Туголес. А также Кривандино – Черусти – Васюковка от дороги Кривандино – Черусти до деревни Васюковка, Дмитровский Погост – Дерзковская – Беловская в деревне Беловская и Пожинская – Саматиха – Шарапово – Тюшино до деревни Тюшино.

«В этом году мы завершили все дорожные ремонты, в общей сложности по всему округу — более 80 километров. Центральная улица в Рошале и улица Большевик в Шатуре значительно преобразились, эти улицы были капитально отремонтированы. В следующем году обязательно продолжим эту работу», — отметил глава городского округе Шатура Алексей Артюхин.

В свою очередь министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик посетил с рабочим визитом городской округ Шатура и особое внимание уделил содержанию и ремонту дорог, а также обращениям жителей в Центре управления регионом.

В рамках визита осмотрели проведенный ремонт на улице Советской с 0 по 2,3 километра в городе Рошале, где расположен спортивно-культурный центр. Региональная дорога является центральной улицей города, интенсивность на ней составляет порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Еще в Рошале отремонтировали три муниципальных дороги: улицы Карла Либкнехта, Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Также министр осмотрел территорию Рошальской городской больницы, где в этом году обустроят стоянку и тротуары общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров.

«Мы осмотрели отремонтированные дороги в Рошале и Шатуре. Региональные дороги находятся в хорошем состоянии. Хочется отметить, что был хороший темп работ в округе, и по всей области в целом», — отметил министр Алексей Гержик.

В ходе визита в администрации округа прошло совещание с депутатами и представителями общественных организаций, где обсудили планы по ремонту региональных дорог на будущий год, обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе строительству тротуаров и улучшению транспортной доступности между Рошалем и Шатурой. В этом году в Шатуру поступили 12 новых автобусов Мострансавто большого класса.