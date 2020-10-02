РИАМО - 2 окт. В Подмосковье создано 2 105 рабочих мест после открытия новых магазинов, в первом полугодии 2020 на территории региона открылось 397 объектов сферы торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Речь идет о торговых центрах, минимаркетах, сетевых магазинах и магазинах шаговой доступности. Наибольшее количество объектов открылось в Богородском городском округе, Долгопрудном, Электростале, Истре, Одинцовском городском округе и Ивантеевке.
Он отметил, что рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона.
Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено около 9 миллиардов рублей.
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