РИАМО - 2 окт. В Подмосковье создано 2 105 рабочих мест после открытия новых магазинов, в первом полугодии 2020 на территории региона открылось 397 объектов сферы торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Речь идет о торговых центрах, минимаркетах, сетевых магазинах и магазинах шаговой доступности. Наибольшее количество объектов открылось в Богородском городском округе, Долгопрудном, Электростале, Истре, Одинцовском городском округе и Ивантеевке.

«Открытие нового магазина – это всегда дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей, рабочие места рядом с домом и большой ассортимент товаров: от продуктов питания до бытовой химии», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона.

Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено около 9 миллиардов рублей.