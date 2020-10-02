РИАМО - 2 окт. Резидент особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в Подмосковье построит завод по производству дымоходов, соответствующее разрешение получила компания ООО «Феникс», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания изготавливает дымоходы из нержавеющей стали. Качество продукции не уступает ведущим европейским производителям. Площадь строящего завода - 5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется к июню 2021 года.

«Объем инвестиций в проект составит около 120 миллионов рублей. На заводе компании «Феникс» смогут работать более 35 жителей региона», - прокомментировала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» в ближайшее время будет открыто несколько заводов. Всего на территории Московской области создано четыре ОЭЗ. Их резиденты получают различные льготы.

Подробную информацию о них можно получить на горячей линии поддержки бизнеса 0150. Подать заявку на подбор инвестиционной площадки в Подмосковье предприниматели могут на инвестпортале региона.