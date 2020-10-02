РИАМО - 2 окт. Восемь лесных пожаров произошли в Подмосковье 1 октября, в этот день был установлен рекорд по числу возгораний за эту осень, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, три пожара случилось на территории Ногинского лесничества, по два возгорания – на территории Луховицкого и Шатурского лесничеств, а также один пожар – на территории Виноградовского лесничества. Общая площадь пожаров - 1,3 гектара. Возросшее число лесных пожаров связано с теплой и сухой погодой в регионе.

«На тушении пожаров комитетом лесного хозяйства Московской области было задействовано 18 единиц техники и 50 человек личного состава лесопожарных служб. Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения», – сказала глава комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Главной причиной пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем. На следующей неделе погода также прогнозируется теплая. На всей территории Московской области ожидается III-IV класс пожарной опасности.

«Мы призываем жителей и гостей региона быть внимательными при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать окурки и непотушенные спички», – сказала Казимир.