РИАМО - 2 окт. Хирурги-онкологи Морозовской детской больницы провели операцию по удалению гигантской герминогенной опухоли яичника у 17-летней девушки, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Опухоль занимала все отделы в брюшной полости, врастала практически во все органы брюшной полости и забрюшинного пространства. Проведенные до обследования результаты лабораторных исследований и уровня онкомаркеров показали стабилизацию роста опухолевого узла и компенсацию по соматическому признаку», - сказал детский онколог Морозовской больницы Александр Хижников.

Размер опухолевого узла достиг 35 сантиметров. Врачи решили провести циторедуктивную операцию, направленную на максимальное уменьшение объема опухоли.

«В толще опухолевого узла находилась матка с придатком, и одним из этапов операции было выполнение гистерэктомии. Сигмовидная кишка частично проходила внутри опухолевых масс. В ходе удаления опухоли нам удалось выделить левый мочеточник. Правый мочеточник частично проходил внутри опухолевых масс и был частично резецирован, а затем реинплантирован. Чтобы компенсировать удаление сигмовидной кишки, было принято решение установить колостому на переднюю брюшную стенку», - объяснил онколог, доктор медицинских наук Андрей Рябов.

Извлечь удалось примерно 8,5 литров опухолевых масс весом 9 килограммов. Операция прошла успешно. В течение пяти суток девушка находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных.

Девушка уже выписана из стационара и дальнейшее наблюдение за состоянием ее здоровья продолжится по месту жительства.