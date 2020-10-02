РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 окт. В Балашихинской картинной галерее в пятницу открылась выставка «Песок и кровь», представляющая работы испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, это более 130 офортов и литографий – оттисков с металла и камня, посвященных искусству корриды, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие директор галереи Елена Елистратова, куратор проекта Александр Щеляков, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, замначальника управления культуры администрации муниципалитета Марина Чернова, жители.

«Сегодня (в пятницу - ред.) мы открыли мировой выставочный проект «Песок и кровь» совместно с компанией, занимающейся показом работ из частных собраний европейских коллекционеров, с которой мы успешно сотрудничаем уже третий год. В этом году мы показываем офорты Франциско Гойи и литографии Пабло Пикассо, посвященные испанской корриде», - сказала Елистратова.

По ее словам, всего на выставке представлена 131 работа. Имена владельцев экспонатов компания держит в секрете. Известно только, что работы подлинные, обладающие огромной художественной, исторической ценностью.

Она добавила, что выставка оформлена в соответствии с темой – в бордовом цвете, цвете крови. Кроме того, для посетителей оборудована фотозона.

Куратор выставки Александр Щеляков отметил, что два художника - это два мира. Гойя делал работы в 1814-16 годах. Пикассо — в 1956-60 годах, но и того, и другого объединила любовь к великому испанскому действу — корриде.

Коррида – это испанский национальный дух, это история, культура, традиция этой страны, особый мир с особыми красками, звуками и эмоциями. Это победы и поражения, риск, азарт, триумф, боль и смерть. А после корриды на арене всегда остаются лишь песок и кровь.

Коррида Гойи основана на реализме и историзме – сюжеты переданы с почти фотографической точностью. Для него важен исторический процесс. А работы Пикассо написаны в его традиционном мистико-символическом стиле. Для него тореадор и бык - единые понятия.

Жители Балашихи смогут посетить выставку до 6 декабря. Из-за пандемии в галерее соблюдаются меры, рекомендуемые Роспотребнадзором. Посетители допускаются только в масках, при входе им измеряется температура, руки нужно обработать санитайзером. Индивидуальное посещение свободное, стоимость входного билета – 150 руб. Одновременно в зале могут находиться не более 12 человек.