РИАМО – 2 окт. Эксперты считают, что в программе туристического кэшбэка есть недоработки – это низкая информированность граждан о выплатах и быстрый запуск программы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее ВЦИОМ провел опрос о программе возврата денег при покупке туров по России. Так, 70% опрошенных слышали об этой опции с кэшбэком, 51% респондентов ответил, что «что-то слышал, без подробностей», 30% впервые об этом узнали и только 19% хорошо информированы.

«Времени на подготовку и запуск кэшбэка было очень мало, потому что нужно было успеть разработать нормативно-правовую и технологическую базу, завести весь свой турпродукт под кэшбэк. Поэтому у туроператоров могло и не хватить времени на активное продвижение самого кэшбэка», — сказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

Другой эксперт заявил, что при запуске программ была использована неэффективная реклама. Остальные специалисты из минусов назвали завышенные цены на туры, по которым можно вернуть части уплаченной стоимости.

Ранее сообщалось, что программу о частичном возврате средств за путешествия по России могут продлить.