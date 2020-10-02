РИАМО – 2 окт. Эксперты считают, что в программе туристического кэшбэка есть недоработки – это низкая информированность граждан о выплатах и быстрый запуск программы, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее ВЦИОМ провел опрос о программе возврата денег при покупке туров по России. Так, 70% опрошенных слышали об этой опции с кэшбэком, 51% респондентов ответил, что «что-то слышал, без подробностей», 30% впервые об этом узнали и только 19% хорошо информированы.
Другой эксперт заявил, что при запуске программ была использована неэффективная реклама. Остальные специалисты из минусов назвали завышенные цены на туры, по которым можно вернуть части уплаченной стоимости.
Ранее сообщалось, что программу о частичном возврате средств за путешествия по России могут продлить.
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