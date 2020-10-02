РИАМО - 2 окт. В Подмосковье до конца 2020 года планируют обустроить 63 воинских захоронения в шести городских округах, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Всего по программе «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Московской области запланировано обустроить 300 воинских захоронений. До конца 2020 года по планам 63 объекта. На эти цели предусмотрено 14 миллионов рублей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

До конца текущего года обустроят воинские захоронения, которые находятся на территории городских округов Егорьевск, Клин, Ленинский, Можайский, Богородский и Шаховская.

В рамках указанной федеральной программы предусмотрено обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, восстановление воинских захоронений, нанесение имен погибших на мемориальные сооружения по месту захоронения.