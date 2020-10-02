РИАМО - 2 окт. Трамвайные пути начнут менять на улице Шаболовка в столице 5 октября, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На это время трамваи № 26 и 47 будут ходить измененными маршрутами», – уточняется в сообщении.

Трамвай № 14 ходить во время замены путей не будет. Вместо трамваев перевозку пассажиров будет осуществлять автобус № 047.

Он будет курсировать от метро «Октябрьская» до Даниловского рынка.