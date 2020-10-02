РИАМО - 2 окт. России необходимо не допустить жестких ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

Она подчеркнула, что жесткие ограничения и карантин плохо влияют на экономику, а также парализуют систему здравоохранения, создавая проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Также локдаун влечет давление на психику людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критичной. Столичные работодатели с 5 октября должны будут перевести часть работников на удаленку.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- СМИ сообщили о возможном возвращении удаленки для московских школьников. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших Covid-19, другими факторами.

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.