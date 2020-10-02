РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В подмосковном Подольске специалисты МУП «Водоканал» обследовали территорию и в ходе раскопок обнаружили трубу несанкционированного сброса в ручей Неумейка, ее затампонируют и до 8 октября сделают повторный забор проб, сообщается на сайте администрации округа.

Выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) по вопросу загрязнения ручья Неумейка несанкционированными стоками прошло в Подольске в пятницу. В нем приняли участие первый заместитель председателя КЧС Владислав Лукьяненко, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Эдуард Ногин, представители отдела экологии и охраны здоровья граждан, а также сотрудники МЧС, МУП «Водоканал» и другие.

«Специалисты МУП «Водоканал» обследовали территорию и в ходе раскопок обнаружили трубу несанкционированного сброса в ручей. Труба будет затампонирована, и данная проблема локализована, сброс производиться не будет. Проведут работу по санитарно-биологической обработке водоема. Также до 8 октября сделают повторный забор проб. Благоустроят прибрежную зону вдоль ручья. Вырубят поросль и уберут мусор», - говорится в сообщении.

После обнаружения замора рыбы жители Подольска неоднократно обращались в различные инстанции, поднимая вопрос о загрязнении ручья Неумейка. Администрация Подольска оперативно отреагировала на обращения: проводились регулярные мероприятия по ревизии канализационных колодцев и других инженерных сетей, а также благоустройству территории. Силами лаборатории МУП «Водоканал» отобрали пробы воды для анализа. Факт загрязнения подтвердился.

Лукьяненко пообщался с представителями предприятий, ведущих свою хозяйственную деятельность на территории зоны — АО «Подольск-АРТ Центр», ООО «САКСЕСС» и ООО «Кондитерская фабрика «Конвент». Руководителям предприятий дали ряд рекомендаций, в том числе в обязательном порядке направить в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации информацию по действующим договорам на водоотведение. В настоящее время устанавливается источник выбросов и ведется административное расследование.