РИАМО - 2 окт. Расходы Российского футбольного союза (РФС) в 2019 году превысили четыре миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

«Доходы РФС составили 3,976 миллиарда рублей. 73% (2,912 миллиарда рублей) составили коммерческие доходы, из них 69% от суммы принесли спонсоры и рекламодатели, еще 20% — продажа прав на телетрансляции, 10% — от реализации билетов», – уточняется в сообщении.

27% общего дохода – 1,064 миллиарда рублей – составили целевые поступления.

Расходы РФС составили 4,001 миллиарда рублей. 47% от общего числа были потрачены на национальные команды, еще 21% из общей суммы расходов ушел на программу развития. 18% отдали на проведение национальных турниров, судейство, инспектирование и коммерческие расходы.