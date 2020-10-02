РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. На стадионе «Балятино» поселка Октябрьский Люберец 3 октября пройдет спортивный праздник «Веселые старты», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Начало в 11:00. На осеннее мероприятие приглашаются все неравнодушные к спорту жители городского округа Люберцы. В программе предусмотрены такие активности, как семейный бадминтон, мини-футбол (команда детей против команды родителей), эстафеты», - говорится в сообщении.

Лучших участников спортивного праздника ждут награды. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, микрорайон Западный, стадион «Балятино».