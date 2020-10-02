РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. Проект по организации пунктов приема крупногабаритных отходов «Мегабак» реализуется в Люберцах с 3 августа, за это время регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерной площадки 256 кубометров отходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мегабак» - пилотный проект правительства Московской области по организации пунктов приема старой бытовой техники, мебели, стекла, алюминия. Все отходы впоследствии поступают на сортировочный комплекс, где полезные компоненты отбирают для переработки.

«Регоператор вывез с контейнерной площадки 256 кубометров отходов. Первые площадки «Мегабака» открылись в 2019 году, а с 1 августа 2020 года они заработали еще в 11 муниципалитетах. В октябре в Подмосковье откроются 17 таких пунктов. Адреса площадок можно найти на интерактивной карте сайта мегабак.рф, на портале регионального министерства ЖКХ», - говорится в сообщении.