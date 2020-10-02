РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В подмосковном Подольске депутаты горсовета утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Подольск, он пройдет 26 октября, сообщается на сайте администрации округа.

В пятницу состоялось второе заседание совета депутатов городского округа Подольск второго созыва. В повестке заседания значилось девять вопросов и три вопроса в разделе «Разное». В числе первых обсуждались три взаимосвязанных между собой проекта решений, имеющих важное значение для городского округа.

«Большинством голосов депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Подольск. Документ регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, требования к кандидатам на данную должность, а также порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии» - говорится в сообщении.

Членами конкурсной комиссии избрали депутатов Максима Круглова, Дмитрия Машкова, Геннадия Соловьева. Также большинством голосов депутатский корпус утвердил проект решения об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Подольска.

Проведение конкурса назначено на 26 октября в 12:00 в здании администрации на улице Кирова, 4, кабинет №420. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставленных для участия в нем, и проверки соответствия кандидата требованиям, установленным положением.