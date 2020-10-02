РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. «Библиотека Томилино» приглашает жителей на онлайн-мероприятия 7 и 8 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«7 октября в 16:30 состоится книжная выставка - «Байкал - источник вдохновенья». 8 октября в 12:00 - беседы о знаменитых земляках «Мы ими гордимся». 8 октября в 13:00 - час информации «От почтовых голубей до E-mail», - говорится в сообщении.

Присоединиться можно к мероприятиям в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/biblioteka_tomilino/.