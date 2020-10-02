РИАМО - 2 окт. Депутат Государственной думы Валентина Кабанова совместно с главой Электрогорска Денисом Семеновым, заместителями администрации и начальниками отделов 25 сентября проверила строительство соцобъектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Осмотрели городской парк, который реконструируют в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Работы еще не закончены, но результат налицо. Мы видим, как пространство преображается в современный парк. Надеюсь, что обновленную зону отдыха достойно оценят жители Электрогорска», – сказала депутат Госдумы.

При проведении благоустройства в парке учитываются интересы жителей всех возрастов. Все работы контролируются общественным советом.

В парке создадут спортивную зону, зону для любителей музыки и танцев, зону для тихого отдыха. Здесь заменили брусчатку на центральной аллее на качественное асфальтобетонное покрытие, обновили асфальт на нескольких радиальных аллеях, планируется установка модульного туалета.

В этом году городской парк вошел в государственную программу Московской области по установке детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Подмосковья. Площадь игрового комплекса в парке составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров, в рамках проекта установят 28 элементов.

По словам главы Электрогорска, в парке намерены обустроить искусственный водоем.

«Все, что я увидела в парке, мне понравилось. Глава города в срок выполняет все запланированные проекты», – сказала Кабанова.