РИАМО - 2 окт. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил предоставить льготы детским оздоровительным лагерям из-за коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Кутепова, подготовка к приему детей летом начинается осенью предшествующего года. Родители платят за путевки с марта по май, а детей принимают с июня до августа.

«Такой разрыв сроков между периодом, когда необходимо производить затраты на подготовку, и периодом фактического приема детей в условиях пандемии приводит отрасль организованного детского отдыха к кризису», — говорится в сообщении.

Кутепов полагает, что нужно сделать так, чтобы детские лагеря получали деньги на подготовку к сезону не от родителей или туристических фирм, а из иных источников. Так детские лагеря смогут вернуть деньги, если отдых ребенка не состоялся.

Сенатор предложил в 2020 году оплатить 50% услуг ЖКХ, освободить детские лагеря от налога на имущество организаций, предоставить субсидию на мероприятия по подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

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- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.