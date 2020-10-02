РИАМО - 2 окт. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил предоставить льготы детским оздоровительным лагерям из-за коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам Кутепова, подготовка к приему детей летом начинается осенью предшествующего года. Родители платят за путевки с марта по май, а детей принимают с июня до августа.
«Такой разрыв сроков между периодом, когда необходимо производить затраты на подготовку, и периодом фактического приема детей в условиях пандемии приводит отрасль организованного детского отдыха к кризису», — говорится в сообщении.
Кутепов полагает, что нужно сделать так, чтобы детские лагеря получали деньги на подготовку к сезону не от родителей или туристических фирм, а из иных источников. Так детские лагеря смогут вернуть деньги, если отдых ребенка не состоялся.
Сенатор предложил в 2020 году оплатить 50% услуг ЖКХ, освободить детские лагеря от налога на имущество организаций, предоставить субсидию на мероприятия по подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону.
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2 ОКТЯБРЯ
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