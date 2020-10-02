РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. XXII театральный фестиваль «Театральная весна — 2020» пройдет в подмосковном Красногорске 25 октября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«25 октября в ДК «Подмосковье» состоится XXII театральный фестиваль городского округа Красногорск «Театральная весна — 2020», - говорится в сообщении.

Проведение театрального фестиваля стало одним из самых значительных событий в культурной жизни Красногорска. Ежегодно более 300 участников со всего округа представляют зрителю свои постановки на большой и малой сценах Дворца культуры.

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