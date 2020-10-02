РИАМО - 2 окт. В настоящее время московский цирк «Кудзинов» в Реутове продолжает работу после того, как правоохранительные службы провели проверку, сообщила в пятницу РИАМО генеральный директор организации Оксана Кудзинова.

«В настоящее время все в порядке. Представители правоохранительных органов провели все необходимые проверки. Цирк продолжает функционировать», - сказала Кудзинова.

Она отметила, что ситуация не критичная, а жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает.

«С ребенком все в порядке, у него легкие телесные повреждения. Инцидент произошел у вольеров, где живут медведи. Жизни мальчика ничего не угрожает», - добавила Оксана Кудзинова. ​

Инцидент произошел 1 октября. По информации о нападении медведя на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в Реутове организовали доследственную проверку. Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедших событий и доложить о предварительных итогах проверочных мероприятий.