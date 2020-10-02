РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас», что находится недалеко от Подольска, 7 октября откроется выставка к 225-летию со дня рождения поэта, драматурга, музыканта и дипломата Александра Грибоедова, на ней можно будет увидеть копии уникальных и особо ценных рукописных памятников, в том числе с правками Петра Вяземского, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» в юбилейный год 225-летия со дня рождения Грибоедова открывает выставку, посвященную его творческим и личным отношениям с владельцем усадьбы князем Вяземским.

«На выставке представлены копии уникальных и особо ценных рукописных памятников. Это суфлерский экземпляр водевиля «Кто брат, кто сестра» – совместный творческий проект Грибоедова и Вяземского с редакторскими правками Вяземского. Выставка продлится с 7 октября по 6 декабря», - говорится в сообщении.

Также гости увидят музейный автограф «Горя от ума», написанный рукой Грибоедова и содержащий первую редакцию знаменитой комедии. На листах этого автографа можно увидеть одно маленькое, но чрезвычайно любопытное исправление, которое драматург внес в текст своей комедии по совету князя Вяземского.

«Мы приглашаем наших посетителей окунуться в атмосферу совместного творчества Вяземского и Грибоедова. Увидеть, как воплощались образы героев комедии «Горе от ума» в жизни, литературной критике и на театральной сцене», - сказал директор музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Отдельный раздел выставки посвящен истории постановок «Горя от ума» на сцене Московского художественного академического театра. Вниманию посетителей представлены ставшие классикой отечественного театрального искусства образы Константина Станиславского и Олега Табакова в роли Фамусова, Василия Качалова в роли Чацкого. Среди экспонатов – копии стенограммы репетиций спектакля под руководством Владимира Немировича-Данченко, макет Синей парадной гостиной, выполненный известным художником Мстиславом Добужинским, театральные костюмы и реквизит.

Организаторами выставки стали Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» и Музей Московского художественного академического театра.

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