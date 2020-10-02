РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. Спортсменки из подмосковных Люберец заняли третье место и получили право на участие в Первенстве России по волейболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 29 сентября по 2 октября в Одинцове проходили отборочные соревнования по волейболу среди девочек 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 13 команд из Московской области.

«Команда девушек люберецкой спортивной школы олимпийского резерва заняла третье место и получила право на участие в первенстве России по волейболу. Поздравляем спортсменок и тренера Сергея Саратова с прекрасным результатом и желаем победы на первенстве России!» - говорится в сообщении.