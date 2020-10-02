РИАМО - 2 окт. В Электрогорске провели торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, оно прошло в Доме культуры 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Представителей старшего поколения поздравил глава Электрогорска Денис Семенов.

«Спасибо вам за жизненный опыт, которым вы делитесь с нами, за мудрость. Долгих лет жизни, хорошего здоровья и самого наилучшего», – пожелал Семенов.

Он поблагодарил пожилых жителей округа за многолетний беззаветный труд. Семенов отметил их преданность и служение своей стране.

Концертную программу в честь праздника подготовил Ногинский спасательный центр МЧС России ансамбль «Спасатели».

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года.