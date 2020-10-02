РИАМО - 2 окт. Новую школу на 550 мест в Электрогорске на улице Чкалова достроят, ввести в эксплуатацию объект планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Электрогорска Денис Семенов и депутат Госдумы Валентина Кабанова проверили ход строительства новой школы 25 сентября. Трехэтажную школу возводят в рамках президентского национального проекта «Образование 2019-2024» федерального проекта «Современная школа», а также при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Прекрасная школа, новая и современная, такой еще в Электрогорске не было. В новой школе будет все для комфортного обучения школьников: классы, спортзалы, кабинеты врачей, столовая и актовый зал, библиотечно-информационный центр с книгохранилищем. Очень хочется, чтобы поскорее школа распахнула свои двери для первых учеников», – сказала депутат.

На сегодняшний день уже завершен монтаж системы вентиляции, продолжается установка оконных ограждающих конструкций, инженерных сетей, строительство теплотрассы. Проводятся подготовка к благоустройству территории и к обустройству основания под будущие спортивные площадки.

Также на стройке приступили к первоначальному этапу отделочных работ внутри здания. На территории школы ведется устройство основания под будущие спортивные площадки.

Школа будет оснащена современным оборудованием и соответствовать требованиям пожарной безопасности.