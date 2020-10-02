РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. Со 2 по 5 октября в городском округе Люберцы проходит выставка-продажа изделий ручной работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Посетители выставки смогут порадовать себя и своих близких оригинальными подарками – мылом, украшениями, игрушками и прочими изделиями ручной работы из 15 регионов России. Выставка будет работать с 11:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в парке ПКиО «Наташинский парк» у входа со стороны магазина «Пятерочка».