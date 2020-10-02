РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. В рамках Международной недели письма все зрители Театра кукол Сергея Образцова смогут бесплатно отправить послания своим друзьям и близким прямо из театра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Акция «Театральная почта» начнется 3 октября, а завершится 9 октября – во Всемирный день почты.

«До начала театрального представления и в антракте каждый желающий сможет подписать открытки, выпущенные лимитированным тиражом специально к этой акции», - говорится в сообщении.

Для акции «Театральная почта» выпущено восемь видов открыток с главными символами театра - знаменитыми Сказочными часами, которые являются одной из достопримечательностей Москвы, эскизами к любимым спектаклям «Дон Кихот», «Барон Мюнхаузен» и «Путешествие Гулливера» руки прославленного художника Сергея Алимова, а также автопортретом из акварели самого создателя театра - Образцова.

Театр кукол Сергея Образцова празднует в новом сезоне сразу две важные даты - 90-летний юбилей театра и 120-летие со дня рождения его создателя.

Отправлять открытки со знаковых мероприятий стало уже доброй традицией у жителей Москвы и Московской области. Несмотря на появление огромного количества всевозможных почтовых сервисов и мессенджеров в интернете, добрая традиция отправлять бумажные открытки и письма по-прежнему существует, и в последнее время становится все более популярной.